﻿الفتح المغربي والعهد اللبناني ينتزعان تعادلين ثمينين من الزمالك المصري والنصر السعودي

القاهرة – د ب أ: انتزع الفتح الرباطي المغربي تعادلا ثمينا من الزمالك المصري 2/2 في المرحلة الأولى من المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية.

وتقدم الفتح الرباطي بهدف لامين دياكيتي في الدقيقة الثامنة، وتعادل باسم مرسي للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وأضاف محمود عبدالرازق (شيكابالا) الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 66 قبل أن يسجل دياكيتي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 89. وحصل كل فريق على نقطة ليتعادلا من حيث عدد النقاط مع النصر السعودي والعهد اللبناني اللذين تعادلا 1/1. وتقدم النصر بهدف سجله يحيى الشهري في الدقيقة 37، وتعادل إبراهيم ديوب للعهد في الدقيقة 49. وبهذا التعادل حصد كل فريق أول نقطة له في البطولة. وجاءت المباراة سريعة من الطرفين وتبادلا كلاهما الهجمات الخطيرة على المرميين بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب. ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى كشر النصر عن أنيابه الهجومية، عندما لعبت كرة بينية ليحيى الشهري داخل منطقة جزاء فريق العهد من الناحية اليسرى لينفرد بالحارس مهدي خليل، حيث سدد كرة قوية أنقذها الحارس لترتد لمحمد السهلاوي الذي سددها مرة أخرى لكن الحارس تألق وحولها لركلة ركنية لم تستغل. ورد العهد في الدقيقة السابعة عندما لعب محمد حيدر كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها إبراهيم ديوب وقابلها بضربة رأس، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله. وكاد النصر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11، عندما مرر أحمد الفريدي كرة خلف مدافعي العهد لخالد الغامدي في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية، لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية للحارس مهدي خليل. وبمرور الوقت فرض العهد سيطرته معتمدا على الضغط المبكر على لاعبي النصر، لكنهم فشلوا في تشكيل خطورة، الذي تراجع لاعبيه لوسط ملعبهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى العهد.

واستمرت محاولات الفريقين الهجومية حتى تمكن النصر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37، عندما انطلق أحمد الفريدي بالكرة ودخل منطقة جزاء العهد ليمررها ليحيى الشهري، الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى. ورد العهد بعدها بدقيقتين بفرصة هدف مؤكد، عندما سدد أحمد زريق كرة قوية تصدى لها وليد عبدالله الذي تباطأ في الإمساك بالكرة ليتدخل إبراهيم ديوب، الذي قطعها ومررها حسن شيتو الذي سددها فوق العارضة. ومع بداية الشوط الثاني، كثف العهد من هجماته في محاولة لإحراز هدف التعادل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 49، عندما مرر أحمد زريق كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها إبراهيم ديوب بتسديدة قوية إلى داخل المرمى. بعد الهدف أصبحت المباراة أكثر سرعة وسخونة من الفريقين، اللذين تبادلا للهجمات بحثا عن احراز هدف التقدم ، وتعدد هجمات الفريقين من حيث التسديد من خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية من الجانبين، ولكن مدافعي الفريقين تصديا لتلك الهجمات.