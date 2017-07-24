﻿جمايكا تفجر المفاجأة وتطيح بالمكسيك من نصف النهائي

باسادينا (الولايات المتحدة) – د ب أ: حقق منتخب جمايكا مفاجأة من العيار الثقيل في المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بالتغلب على نظيره المكسيكي 1/صفر، في الدور قبل النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب الأمريكي، صاحب الأرض.

وسجل اللاعب كيمار لاورينس الهدف الوحيد للمنتخب الجمايكي من تسديدة صاروخية من كرة ثابتة قبل دقيقتين من انتهاء اللقاء. ولم يتمكن المنتخب المكسيكي في الوقت المتبقي من تعويض الهدف للاستمرار في الدفاع عن لقبه في البطولة. وعلى النقيض، عاد منتخب جمايكا للتألق مرة أخرى في ، حيث سبق له في النسخة الماضية بالعام 2015 الإطاحة بالمنتخب الأمريكي من الدور قبل النهائي، وها هو يقوم بهذا مجددا أمام أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب. ولجأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب المنتخب المكسيكي، مرة أخرى إلى إدخال تعديلات على التشكيلة الأساسية لفريقه ولكن هذه المرة في مباراة مصيرية. وشهدت تشكيلة المنتخب المكسيكي ظهور أسماء لاعبين جدد مثل ايرك توريس وايريك غوتيريز.