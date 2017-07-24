﻿الدوري الانكليزي: مانشستر سيتي يتعاقد مع ميندي من موناكو في صفقة قياسية

مانشستر – رويترز: أعلن مانشستر سيتي الانكليزي تعاقده مع بنيامين ميندي مدافع موناكو لخمس سنوات.

واللاعب الدولي الفرنسي البالغ 23 عاما هو ثالث صفقة دفاعية كبيرة يبرمها المدرب بيب غوارديولا في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كايل ووكر من توتنهام ودانيلو من ريال مدريد. ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن السيتي دفع 52 مليون جنيه استرليني، وهي الصفقة الأكبر في العالم لظهير مدافع. وقال ميندي: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى السيتي. إنه واحد من أكبر الأندية في أوروبا وفي وجود بيب غوارديولا يستمتع الفريق بتقديم كرة قدم هجومية». وبدأ ميندي مسيرته مع لوهافر في الدرجة الثانية الفرنسية. وانتقل الى مارسيليا في 2013 حيث خاض 101 مباراة في ثلاثة مواسم وأثبت مكانته بين أفضل المدافعين في فرنسا. وانضم إلى موناكو لخمس سنوات الموسم الماضي، وفاز معه بالدوري في موسمه الوحيد مع الفريق الذي بلغ خلاله أيضا الدور قبل النهائي لدوري الابطال. وسينضم ميندي إلى السيتي، الذي يستعد لخوض ثاني مبارياته في جولته التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، أمام الريال في لوس انجليس.