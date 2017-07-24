﻿مباريات ودية: مانشستر يونايتد يهزم ريال مدريد بركلات ترجيح «سيئة» بعد التعادل 1ـ1

سانتا كلارا (كاليفورنيا) – رويترز: تغلب مانشستر يونايتد على ريال مدريد بعد ركلات ترجيح سيئة فشل خلالها سبعة لاعبين في التسجيل، عقب انتهاء مباراتهما في كأس الأبطال الدولية بالتعادل 1-1 في جنوب كاليفورنيا.

وتقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 بركلات الترجيح، قبل نهاية الشوط الأول عندما انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين ليهيئ الكرة إلى جيسي لينغارد ليسجل من مدى قريب. وأجرى الفريقان العديد من التغييرات بين الشوطين، ما أثر على ايقاع اللعب. ولعب الطقس الحار دورا أيضا في تراجع الأداء، بينما بقي 65109 مشجعين في انتظار الهدف التالي، الذي جاء في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز لاعب الريال داخل المنطقة ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء. وكان بوسع كاسيميرو التسجيل مرة أخرى من نقطة الجزاء خلال ركلات الترجيح لكنه سدد في العارضة في المحاولة الخامسة للريال ليمنح الانتصار ليونايتد. وضاعت الركلات الأربع الأولى، ما أثار ضحك الجماهير التي لم تشاهد الكثير من الفريقين في الشوط الثاني. وسجل هنريخ مختاريان ودالي بليند ليونايتد بينما كان لويس ميغيل كويزادا الوحيد بين لاعبي الريال الذي نجح في هز الشباك. وكان جوزيه مورينيو مدرب يونايتد سعيدا بالفوز، لكنه أكد أنها ليست سوى مباراة تدريبية. وكان مصدر القلق الوحيد له خروج لاعب الوسط أندير هيريرا مصابا بعد اشتراكه كبديل في الشوط الثاني. وقال مورينيو: «أقول دائما للاعبين لا تخاطروا في مباراة ودية. إذا شعرت بأي شيء أو شعرت بأن شيئا ما سيحدث فيجب أن تخرج على الفور لأن النتيجة ليست مهمة». وأبدى زين الدين زيدان مدرب الريال سعادته بما شاهده من فريقه في مباراته الودية الأولى في فترة الاعداد للموسم الجديد، وقال: «كانت مباراتنا الأولى وأبلينا بلاء حسنا أمام فريق خاض أربع أو خمس مباريات. أعتقد أنها كانت مواجهة إيجابية». وأضاف: «نأمل بأن نواصل استعادة مستوانا سريعا وهذا ما نعمل عليه الآن». ويلتقي الفريقان مجددا في الكأس السوبر الاوروبية في الثامن من أغسطس/ آب في مقدونيا وهي مواجهة ستكون أكثر تنافسية. ويلعب الريال بطل اوروبا ضد مانشستر سيتي في مباراته المقبلة بينما يلتقي يونايتد مع برشلونة غدا.