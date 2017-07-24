﻿«نيويورك تايمز»: تخوف إسرائيلي من غضب الفلسطينيين

لندن – « القدس العربي» : مع تأزم الوضع في فلسطين المحتلة، مع تأكيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عدم إزالتها مراكز التفتيش الإلكترونية، كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن مجلس وزراء الأمن الإسرائيلي عقد نقاشات عاجلة في وقت متأخر من ليل الأحد، وسط مخاوف من إمكان أن تؤدي المواجهة بشأن وضع إسرائيل بوابات إلكترونية على مداخل حرم المسجد الأقصى إلى إطالة موجة العنف.

وأشارت الصحيفة إلى أن «الفلسطينيين واصلوا احتجاجاتهم» ورفضهم «دخول الحرم بعد أيام دامية». وأضافت أنه كانت هناك مؤشرات على أن العنف ربما انتقل إلى الأردن، حيث أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ومديرية الأمن العام عن مقتل أردنييْن اثنين وإصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان. وذكرت الوكالة نقلاً عن مديرية الأمن أن الأردنيين دخلا مجمع السفارة للقيام بأعمال نجارة، ولم ترد معلومات من المسؤولين في إسرائيل حيث كان هناك تعتيم على هذا التقرير. كما أوضح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن قراره تجميد الاتصالات مع إسرائيل بسبب أزمة البوابات الإلكترونية شمل تعليق التـنسيق الأمـني مع قواتـها الأمـنية.

وقال عباس إن «الأمور ستكون صعبة جداً، ونحن لا نقامر بمصير شعبنا»، لكنه أضاف أن اتخاذ موقف متشدد يمكن أن يؤدي إلى إزالة هذه البوابات، فضلاً عن وقف التوغل العسكري الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية المطلب الذي طال أمده.

ولمّحت الصحيفة إلى أن الأزمة بسبب البوابات الإلكترونية هي أحدث مظهر رمزي للصراع على ملكية ومراقبة الحرم القدسي. وأشارت إلى أن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يواف غالانت كان أحد الوزراء القلائل الذين صوتوا لإزالة هذه البوابات، إذ قال إنه طالب بذلك لأن الفلسطينيين يستغلونها لإلهاب العواطف ضد إسرائيل ولأنها غير عملية، حيث إن «عشرات الآلاف من المسلمين الذي يأتون لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى لن يتمكنوا من المرور من نقاط التفتيش الأمنية هذه في فترة زمنية معقولة».

وفي السياق، نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تحقيقاً خاصاً من القدس، تروي فيه الأجواء المشحونة لدى الطرفين، مؤكدة انه «وقت الجنازة»، الذي أعاد الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى الواجهة، مشيرة إلى ان هذه الاشتباكات «واحدة من دورة عنف جديدة تتغذى على غضب الشارع».

وتوضح الصحيفة ان تهديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بقطع الاتصالات مع إسرائيل، من شأنه، وفق الصحيفة ان يكون «مدمراً للطرفين»، مشيرة إلى ان «من الصعب بالنسبة له التخلي عن هذه القناة من دون وجود بديل». لكن الإحراج الأكبر، وفق الصحيفة، هو لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الذي وضع نفسه في موقف ضعيف.

وتشير الصحيفة إلى الإجراءات التي تقيمها قوات الاحتلال في القدس، وعن زيادة عدد الكاميرات التي ركبت منذ ليل الأحد، قرب بوابة الأسد.

وقال وزير التعاون الإقليمي، تزاشي هانغبي (ليكود): «نحن لن نستسلم»، مشيراً إلى ان «الفلسطينيين تسببوا بسوء حظ لهم عن طريق اختيار العنف»، لافتاً إلى «عدم وجود انتفاضة ثالثة، ولكن نكبة ثالثة»، ويستخدم هذا التعبير، لوصف الرحلة القسرية لمئات الآلاف من الفلسطينيين عند نشوء دولة الاحتلال.

«فاينانشال تايمز»: الحصار على الدوحة يهدد مصالح السعودية والإمارات

لا تزال «الأزمة الخليجية»، محط اهتمام المحافل الدولية، لا سيما أن تقارير عدة، تتحدث عن «خفايا» الحصار «غير الشرعي» الذي تنفذه السعودية مع الإمارات والبحرين، ضد الدوحة، وتداعياته في ظل تمسك قطر بـ «سيادة» قرارتها، وبعد إعلان أميرها تميم بن حمد آل ثاني، عن عدم قبول الدوحة بـ»فرض إملاءات» عليها.

ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، تقريراً، حول الأزمة، بعنوان: «حصار الدوحة يضر بكافة الأطراف»، موضحة إنه بعد مرور 7 أسابيع من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، فإنه يظهر جلياً أن الآثار السلبية قد انعكست على كافة الأطراف، مضيفة أن ذلك التأثير «يزداد مع قدرة الدوحة على إطالة مدة مقاومتها للضغوط التي تتعرض لها». وأوضحت الصحيفة أن «قطر تمكنت من الالتفاف على قيود الحصار الجوية والبحرية والبرية وحولت اعتمادها في سد الاحتياجات الأساسية لنحو 2.7 مليون من السكان على الواردات من إيران وتركيا».

وأضافت أنه في الوقت الذي أثرت فيه المقاطعة سلباً على التحالف السنّي المدعوم من الولايات المتحدة، فقد دعمت الدور الإيراني والتركي في المنطقة.

كما توقعت الصحيفة أن «استمرار تلك الأوضاع يهدد شهية الاستثمار في دول المقاطعة»، كما سيتعين على تلك الدول اعادة تقديم نفسها في الأسواق باعتبارها اقتصادات غير معتمدة على النفط.

«غارديان» : أسلحة بريطانية للسعودية تقتل يمنيين

كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية في تقرير لها بعنوان: «بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن»، كواليس صفقات السلاح التي تجريها السعودية مع المملكة المتحدة، لتنفيذ عمليات مسلحة في اليمن.

وذكرت الصحافية، أليس روس، في التقرير، أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر التي أعقبت غارة جوية نفذتها قوات التحالف، في إشارة إلى احتمال «مباشر» في ضلوع هذا التسليح بقتل المدنيين في الغارات الجوية التي تنفذها السعودية مع حلفائها في اليمن.

وقالت إن الغارة، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصابت مكاناً للتعازي، وأسفرت عن مقتل 140 شخصاً، إضافة إلى إصابة المئات في صنعاء في هجوم هو الأكثر دموية خلال الحملة العسكرية التي تقودها السعودية منذ نحو عام، مشيرة إلى انه بالرغم من أن «صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا».

وحسب الصحيفة، عقب الغارة، التي أدانتها الأمم المتحدة، أجّل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص التصدير واستعد مساعدوه لإجراءات تعليق التصدير إلى السعودية. لكن وثائق، حصلت عليها الصحيفة البريطانية، كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى بإكمال الصفقة نظراً لإنه رأى أنه لا يوجد «خطر واضح» بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني.

ووفقاً لحملة «مناهضة تجارة الأسلحة» المعروفة اختصاراً بـ (CAAT)، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.

لكن المحكمة العليا قضت هذا الشهر بأن الحكومة البريطانية لم تخرق قانون تصدير الأسلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي أبرمتها مع المملكة العربية السعودية رغم تزايد الاتهامات الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي في اليمن، وفق الصحيفة.

«تايمز» : لاجئو سوريا داخل نيران لبنان

تناولت صحيفة «تايمز»، في مقال لريتشارد سبنسر بعنوان لبنان يريد إعادة 1.5 مليون لاجي سوري لبلادهم، الأزمة المحتدمة اليوم على خط الصراع السوري، مع تدخل «حزب الله» في المعركة المباشرة ضد المدنيين وقتلهم على الحدود اللبنانية – السورية، بحجة «مكافحة الارهاب».

ويقول الكاتب إن اللاجئين السوريين في لبنان اعتادوا على سماع صوت تحطيم خيامهم، كما اعتادوا الانتقال بأسرهم من مخيم لآخر. ويروي اللاجئ السوري أحمد المتعب (32 عاماً) معاناته في لبنان. فيقول إنه اضطر هو وزوجته وأولاده الخمسة للانتقال نحو 4 مرات من المخيمات التي أقاموا فيها، مرة بسبب شكاوي الجيران والثانية بسبب قرب المخيم من الطريق العام والثالثة بسبب قرب المخيم من قاعدة جوية، وأخيرا طلبت منهم السلطات المغادرة لأنهم يشكلون تهديداً أمنياً.

وأشار كاتب المقال إلى أن لبنان رفض إقامة مخيمات رسمية للاجئين السوريين. وأضاف أن الرئيس اللبناني ميشال عون، الموالي لحزب الله، دعا لبدء محادثات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين في لبنان لبلادهم.

وأكد أن الكاردينال بشارة الراعي بطريريك الموارنة، اتهم اللاجئين السوريين بأنهم يأخذون اللقمة من أفواه اللبنانيين. وأردف كاتب المقال إلى أن الجيش اللبناني اعتقل 400 لاجئ سوري في عملية دهم لمخيم للاجئين السوريين وأبقى على 300 منهم لأنهم لا يحملون أوراقاً تسمح لهم بالعمل في لبنان.

ويعرج الكاتب على بعض الدراسات التي ترى بأن اللاجئين السوريين ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، إذ يدفع اللاجئ السوري للبقاء في المخيمات نحو 500 دولار أمريكي سنوياً. ويبدي العديد من السوريين ندمهم على الرحيل من بلادهم، ويقول أحدهم «لو علمنا بأن هذا ما سيحدث لنا، لكنا بقينا في بلادنا ومتنا هناك».

«أتلانتك»: تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى أين؟

نشرت مجلة «أتلانتك» تقريراً مفصلاً عن تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيرة إلى أنه يستطيع على الدوام التكيف مع الضربات التي تصيب هيكله، وتحدث المقال الذي كتبه أيمن التميمي، عن الخسائر التنظيم الإقليمية وخططه التي «تهدد العالم».

وأبرزت المجلة سؤالاً عن «ماذا بعد؟»، أو ما هي الخطوة اللاحقة للتنظيم، في ظل استعادة الموصل منه عبر الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي، وفي وقت تزداد معاركه شراسة في الرقة السورية.

وأكد التقرير أن «مشروع إدارة الدولة المعقدة الذي يتبناه تنظيم الدولة لا يمكن أن يعمل من دون سيطرته على أرض، وأن هذا المشروع هو ما كان يميز التنظيم عن منافسيه من الحركات الجهادية العالمية الأخرى»، مشيراً إلى أن نهاية تنظيم الدولة كمشروع دولة، لا ينذر بانتهاء التنظيم ككيان، وأوضحت أنه بقي يعمل ويشن الهجمات الصغيرة والكبيرة في الكثير من المناطق التي سبق إخراجه منها منذ فترة طويلة.

وأوضحت المجلة أن التنظيم سيبقى تهديداً إرهابياً في جميع أنحاء العالم، وذلك كما يتضح من أحداث من أوروبا إلى الفلبين، وقالت إن بصمة التنظيم على شبكة الإنترنت واسعة النطاق، ومن غير المرجح إزالتها في مجملها. وأشارت إلى أن المثل العليا لتنظيم الدولة ستبقى تروق لبعض شرائح المجتمع، وذلك سواء بسبب خيبة الأمل مع النظام القائم أو بسبب البحث عن معنى في حياة المرء أو بسبب أزمة الهوية أو بسبب كل هذه العوامل مجتمعة.

وأكدت المجلة أن أحد أبرز قادة تنظيم الدولة والناطق باسمه الراحل أبو محمد العدناني سبق أن ألقى خطابا في مايو/أيار 2016 سخر من خلاله من فكرة أن فقدان التنظيم سيطرته على الموصل في العراق أو الرقة في سوريا أو سرت في ليبيا قد تعني نهاية «الخلافة».