﻿أغنية «رومان» من «مشروع ليلى»… السردية النسوية العربية على إيقاع الروك

برلين – «القدس العربي»: لم تستطع الأغنية العربية تقديم إطارٍ توعوي وثوري خارج الأطر السياسية والتقليدية ضمن المسموح والمتعارف، بيد أن العقد الأخير فتح الباب أمام العديد من فرق الموسيقا البديلة في عددٍ من البلدان العربية لطرحِ أفكارٍ لم يسبق لها أن تحولت إلى نغمٍ يردده الجمهور، دون أن تحمل رتابة الأعمال المعمول عليها حكومياً أو من هيئات دولية، كالتي تفرضها الأمم المتحدة ضمن برامجها المختلفة بهدف نشر التوعية، فتأتي غالباً جافةً محملةً برسائل مباشرة ومملة للمستمع.

ومنذ انطلاقتها في عام 2008، كانت فرقة الروك اللبنانية «مشروع ليلى» واحدةً من أهم المشاريع الموسيقية التي كسرت القوالب المعروفة، مثبتةً جماهيرية الموسيقا التي تقدمها في وجه الأنماط التقليدية والتجارية الشائعة، لتطرح يوم الثلاثاء 18 تموز/ يوليو الجاري أغنيتها المنفردة الجديدة تحت عنوان «رومان»، والتي حققت عبر إطلاقها على منصة اليوتيوب أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيام.

امتازت «رومان» بحداثة الطرح الذي تجلى في الصورة إلى جانب أنماط التعبير المختلفة، حيث تظهر مجموعة من النسوة اللواتي يرتدين أزياء عربية وإسلامية تقليدية في فضاءاتٍ موحشة، راصدةً نظراتهن المتأملة والتي عادةً ما ترسخت كصورةٍ للضحية فحسب، إلى أن تبدأ إحداهن بالرقص المعاصر، وكما يبدو جلياً للمشاهد، فإن العمل يمثل تحدياً للحملات النسوية التقليدية والتي وصفتها الفرقة ضمن تعريف الأغنية بأنها «تهدف إلى إقلاق السرد العالمي المهيمن على النسوية البيضاء وفائقة العلمانية، والتي تتصاعد بشكل متزايد بما يوحي تعارضها مع الإسلام والعالم العربي»، فتعمل «رومان» على طرح سرديةٍ عربية إسلامية شرق أوسطية «تحتفي بالنسوية المتعددة والمتنوعة في الشرق الأوسط» على حد وصف الفرقة.

النساء في «رومان» لسن ضمن النمط الشائع للنسوة المتحررات من قيودهن، نساء من الطبقة الوسطى، علمانيات، يرتدين ملابس معاصرة ومتمردة، بل النسوية تجوز ضمن أطرٍ مختلفة، لا يهيمن أحدها على الآخر، ولا يجوز وسمها لاختلافها على أنها تمثل بالضرورة التخلف والقمع، كما يتم تصويرها في الغرب، وهي محاولة للتلاعب بالأنماط المعتادة، عن طريق ما عبرت عنه مشروع ليلى بـ «تقاطعية الجندر والعرق».

لفظة «رومان» في الأغنية قد تعود إلى الغريب، الآخر، والغريم، فعندما يتساءل مغني وكاتب الأغنية «حامد سنو» بلسان النساء «كيف بتبيعني للرومان؟»، ويعود ليقول «بس قبل ما تقبرني قلي أديش كان سعري؟»، يظهر المصطلح بمحاكاةٍ أوضح ما تكون لخيانة العهد ما بين يهوذا الأسخريوطي أحد تلامذة السيد المسيح عندما قام ببيعه للرومان بثلاثين من الفضة ليتم صلبه، وبهذا تكون خيانة العهد من الذكورية والرجال المهيمنين للنساء، ليس بالضرورة بتسليمهن إلى مقتلهن، بل في إدانتهن بشكل مستمر، وهو ما يرسخه «سنو» في قرار الأغنية «عليهم، عليهم»، كما تصيح الجموع الغوغائية في حكمها على المتهم مطالبةً بمحاسبته، وقد تأتي هذه المحاسبة أيضاً من مجتمع نسويٍ آخر يواجههن ويدينهن بالتخلف.

وتشير الفرقة في تعريفها بالأغنية إلى أن الأدوار التي يلعبها أعضاؤها في الفيديو كليب وهم من الذكور، كان من المتعمد أن تكون ثانوية، حيث يظهرون في نهاية الركب، لتستلم القيادة المجموعة النسائية باتجاه قدرها الذي تصنعه، وتحالفهن مع بعضهن البعض.

الكليب وهو من إخراج جيسي مسلم أتى بعد حملة ترويجية سبقته على حسابات الفرقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم إطلاقه على المنصات التفاعلية (فيسبوك ويوتيوب) الأسبوع الفائت، وقد تم إلحاق أغنية «رومان» بألبوم الفرقة الجديدة «ابن الليل النسخة الجديدة»، وهو عبارة عن إعادة للألبوم عينه الذي تم إصداره منذ عامين، ولكن بتوزيع موسيقي مختلف مترافقاً مع جولة عالمية حملت اسم الأغنية المنفردة الجديدة «رومان».

الجدير بالذكر أن «مشروع ليلى» كانت قد أطلقت منذ نشأتها في 2008 إلى اليوم أربعة ألبومات، وهي «مشروع ليلى» في 2009، «الحل رومانسي» في 2011، «رقصوك» في 2013، و«ابن الليل» النسخة الأولى في 2015، وقد لاقت الفرقة الكثير من الانتقادات لجرأة طرحها والذي أسفر إلى حملات كثيرة كان من بينها إلغاء حفلات «مشروع ليلى» في المملكة الأردنية لعامين على التوالي.