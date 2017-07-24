إنقاذ فيلين صغيرين من الغرق

كولومبوـ أ ف ب: أعلنت البحرية السريلانكية إنقاذ صغيري فيَلة من الغرق عندما كانا في عرض البحر في عملية مضنية تم تجنيد موارد بشرية وتقنية كبيرة لإنجاحها. وأوضحت البحرية في بيان أن الفيلين الصغيرين أعيدا إلى اليابسة بعد «جهود جبارة» بذلها غواصون مع الاستعانة بسفن عدة لإعادتهما إلى مياه أقل عمقا.

وتظهر الصور الفيلين في حالة غرق وهما يحاولان إبقاء خرطوميهما خارج الماء في المياه العميقة على بعد كيلومتر واحد قبالة السواحل.

ولفت المصدر إلى أن الفيلين الصغيرين أطلقا في الطبيعة في شمال شرق سريلانكا بعد إعادتهما سالمين إلى اليابسة.

وقبل أسبوعين، تم انقاذ فيل آخر كان أيضاً على شفير الغرق في عرض البحر بعدما جرفه التيار، على بعد ثمانية كيلومترات من السواحل. واستغرقت عملية انقاذ الحيوان 12 ساعة بعد رصده.