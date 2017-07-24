نساء تونس يعملن ثمانية أضعاف رجالها

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: قالت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي إن نساء بلادها يعملن ثماني مرات أكثر من الرجال.

وخلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مشروع قانون خاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، قالت العبيدي «قمن بدراسة لتقييم عمل النساء والرجال، فوجدنا أن النساء يعملن ثماني مرات أكثر من الرجال».

وأضافت: «نامل ان تحظى المراة بنصيب أكبر من المناصب في مواقع صنع القرار بفضل كفاءتها ودعم الرجل لها». وتابعت: « لنحقق المساواة (بين الرجل والمرأة) لا بد من التمكين الاقتصادي للنساء، الذي يضمن استقلاليتهن المادية وحقهن في التمويل»، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية خاصة بالمرأة التونسية لتمكينها من جميع حقوقها.

ورغم المكتسبات الكبيرة التي حققتها المرأة التونسية على مدى عقود طويلة، إلا أنها ما زالت تعاني من التمييز وخاصة في ما يتعلق بالمناصب السياسية والإدارية في البلاد، رغم أن الدستور يكرّس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في إدارة الشأن العام في البلاد.