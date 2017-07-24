أطباء تايلند يتصدون لطبق أسماك تقليدي

كالاسين (تايلند) ـ أ ف ب – ظل نارونغ خونتيكيو يجهل طويلاً السبب الفعلي لإصابة والديه بسرطان الكبد الذي أودى بحياتهما، إلى أن دخل كلية الطب واكتشف الحقيقة وهي أنهما وقعا ضحية هذا المرض الخبيث جراء تناولهما طبقاً من الأسماك يحظى بشعبية كبيرة في شمال تايلند.

وعلى غرار الملايين من سكان منطقة ايسان الريفية في شمال شرق البلاد، كانت عائلته تطهو باستمرار طبق «كوي بلا» التقليدي المصنوع من السمك النيء وعصير الليمون والبهارات.

ويتميز هذا الطبق الحاد برائحته ومذاقه، بسرعة تحضيره وكلفته الزهيدة غير أن نوع السمك المستخدم في إعداده يكون غالباً حاملاً لطفيلية معروفة بتسببها بسرطان الأوعية الصفراوية أحد أنواع سرطانات الكبد.

هذا السرطان الفتاك يودي بحياة 20 ألف شخص سنوياً في تايلند البلد الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لهذا المرض النادر في باقي أنحاء العالم.

ويطاول هذا المرض 84 رجلاً من كل ألف في تايلند في مقابل نسبة 1 لكل مئة ألف في الولايات المتحدة على سبيل المقارنة. وأكثرية المرضى في تايلند متحدرون من هذه المنطقة في ايسان.

وتنتشر هذه الطفيلية في مياه حوض نهر ميكونغ. وفور ابتلاعه، يمكن لهذا الدود أن يعيش لسنوات في كبد الشخص المصاب من دون أن يلاحظ ذلك غير أنه يتسبب بالتهاب للكبد ويتحول في كثير من الأحيان الى سرطان.

ويوضح نارونغ خونتيكيو الذي قادته مأساته العائلية للتخصص في جراحة الكبد «انها مشكلة صحية خطيرة هنا… هي تؤثر على عائلات لكن أيضاً على النمو الاجتماعي الاقتصادي».

ويقول هذا الطبيب في جامعة خون خاين الذي سئم رؤية السكان وهم في أكثريتهم من مزارعي الأرز غير المتعلمين لا يطلبون المعاينة سوى في مراحل المرض النهائية «لا أحد يدرك هذا الوضع لذا يموت الناس في صمت كالأوراق الميتة الساقطة من الأشجار».