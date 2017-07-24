تسجيل صوتي لمكالمة نتنياهو بطاقم السفارة بعد مغادرتهم الاردن… والقاتل: شعرت اليوم ان دولة باكملها تقف خلفي

لندن ـ “القدس العربي”: انتشر يوم أمس تسجيل لمكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفيرة الاسرائيلية لدى الأردن وحارس الأمن الاسرائيلي الذي قتل أردنيين، وذلك بعد مغادرتهما وبقية أفراد طاقم السفارة الأردن.

وهنأ نتنياهو طاقم السفارة بالعودة، وأعرب الحارس القاتل لنتنياهو عن شكره الجزيل لجهوده، لتأمين عودته وقال “شعرت اليوم ان دولة باكملها تقف خلفي”.

وفيما يلي نص التسجيل الصوتي لمكالمة نتنياهو مع السفيرة الاسرائيلية في عمان بعد اجتيازها والطاقم الجسر الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية:

السفيرة عينات شلاين : سلام سيدي رئيس الحكومة.

نتنياهو: مبارك العودة لإسرائيل.

السفيرة: قطعنا الحدود قبل دقيقتين ونحن عاجزون عن الشكر لكل الجهود التي بذلتموها لإعادتنا.

نتنياهو: جيد نحن سعداء بعودتكم… هل زيف (قاتل الأردنيين) بجوارك؟

السفيرة: نعم ها هو معك.

نتنياهو: زيف هل حددت موعدا مع صديقتك؟

زيف: لا… يوجد متسع من الوقت.

نتنياهو: هل انت بخير؟

زيف: انا بخير وأود ان اشكرك على الجهود التي بذلتها لاعادتي، وانت وعدتني أمس باعادتي وشعرت اليوم ان دولة باكملها تقف خلفي ولَك كل الشكر والتقدير من أحشاء قلبي.

نتنياهو: قلت لك انني سأعيدك الى بيتك وها انت تعود الى بيتك.

زيف: شكرًا لجهودكم.

السفيرة: شكرًا لكم سيدي رئيس الوزراء واسعد الله مساءكم.

نتنياهو: مساء الخير والى اللقاء.