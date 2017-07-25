ماكين سيشارك الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء أوباماكير

واشنطن- (أ ف ب): أعلن السناتور الأمريكي جون ماكين مساء الاثنين انه وعلى الرغم من تشخيص اصابته بسرطان في الدماغ الاسبوع الماضي، سيشارك الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء نظام “أوباماكير” للرعاية الصحية في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون الا بأكثرية 52 مقعدا من أصل 100.

وقال مكتب ماكين في بيان إن “السناتور ينتظر بفارغ الصبر العودة غدا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لمواصلة عمله على قوانين مهمة ومن بينها اصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية”.

ومع امتلاكه 52 من اعضاء مجلس الشيوخ المئة لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق أكثر من عضوين. وبما ان التصويت في مجلس الشيوخ لا يمكن ان يكون الا حضوريا فان مشاركة ماكين مفصلية في جلسة الثلاثاء.

وكان مكتب ماكين أعلن الاسبوع الماضي أن أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 والبالغ حاليا 80 عاما مصاب بسرطان في الدماغ.

والاربعاء قال مستشفى “مايو كلينيك” ان السناتور الجمهوري (80 عاما) خضع قبل اسبوع من ذلك لعملية جراحية لازالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد اظهرت الفحوصات ان “الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي”، وهو أحد انواع سرطان الدماغ.

وأضاف البيان ان “السناتور وعائلته يراجعان الخيارات العلاجية” المتاحة، مشيرا الى ان الخيار العلاجي الانجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة.

ومنذ مغادرته المستشفى يخلد ماكين للراحة في منزله في اريزونا.