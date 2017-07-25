وزير خارجية بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي لا يعني ابتعادنا عن العالم

(د ب أ): قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في نيوزيلندا الثلاثاء إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ” لا ولم ولن يكن يتعلق بابتعاد بريطانيا عن العالم”.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي عقده في ولينجتون خلال زيارته الأولى لنيوزيلندا: “على العكس من ذلك فإننا نرغب في الحفاظ على علاقات كبيرة مع جميع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين وإبرام اتفاقية تجارة حرة كبيرة معهم”.

واجتمع جونسون الذى يزور نيوزيلندا لمدة ثلاثة أيام مع رئيس الوزراء بيل انجليش ووزير الخارجية جيري براونلى وناقشوا موضوعات مثل كوريا الشمالية و “المغامرة النووية لذلك النظام” علاوة على المعركة ضد الارهاب.

وقال جونسون الثلاثاء في ولينجتون إن الأشخاص الذين صوتوا من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكونوا معاديين للمهاجرين، بل كانوا يريدون فقط أن يشعروا بأن الحكومة البريطانية لديها القدرة على السيطرة على الهجرة.

وأضاف: “لقد كنت عمدة لندن التي ولد 40% من سكانها في الخارج”.

وتابع: “إن الانفتاح على المواهب شيء عظيم، ولكن في أي مجتمع يتعين عليك ان تديره ويتعين عليك السيطرة عليه”. “هذا هو ما يتعلق به بريكسيت”.

واضاف ان ذلك يتعلق ايضا باكتشاف وتكثيف الصداقات والشراكات في جميع انحاء العالم.

وقال جونسون إن بريطانيا ونيوزيلندا ستواصلان العمل على مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الفرص المتاحة للمواطنين للعيش والعمل في الدول الاخرى.