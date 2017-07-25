العراق: مقتل وإصابة 4 رجال شرطة جنوب تكريت

(د ب أ) – أعلن مصدر أمني عراقي، الاثنين، مقتل واصابة أربعة من رجال الشرطة في إطلاق نار على دورية متنقلة للشرطة بالقرب من قضاء بلد.

وقال مصدر في شرطة صلاح الدين، إن “شرطياً عراقياً قتل الليلة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية محمولة تابعة لفوج الطوارئ الثامن لشرطة محافظة صلاح الدين في اثناء قيامها بأعمال الدورية في منطقة سيد غريب “.

وأضاف المصدر، أن “قوات الشرطة نشرت دوريات إضافية في المنطقة وباشرت بحملة تفتيش في المنطقة بحثاً عن الفاعلين فيما نقل الضحايا إلى المستشفى”.

وتعد المناطق المحيطة بقضاء بلد الذي يبعد 80 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، من المناطق الساخنة التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) ولم تتمكن القوات الامنية العراقية من استعادتها الا بعد معارك استمرت نحو عام كامل وهي مناطق غزيرة الغطاء النباتي وترتبط بثلاث محافظات هي بغداد والانبار وصلاح الدين وتشهد بين الحين والآخر هجمات ضد القوات العراقية.