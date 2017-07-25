(رويترز): قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين تستعد لأزمة محتملة مع كوريا الشمالية وذلك بتعزيز دفاعاتها على طول حدودهما المشتركة بما يتضمن إقامة جسر حدودي جديد وبناء غرف محصنة للمدنيين.

وتعزز الصين دفاعاتها على طول الحدود مع كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ في 2006 بما في ذلك بناء سياج على امتداد أجزاء من الحدود وتكثيف الدوريات.

وأضاف التقرير نقلا عن مواقع عسكرية وحكومية صينية وخبراء صينيين وأجانب أن الصين أعادت نشر قوات عسكرية في شمال شرق البلاد.

وقالت الحكومة الصينية مرارا إن قضية كوريا الشمالية لا يمكن حلها عسكريا.

والصين في خضم برنامج موسع لإعادة تنظيم وتحديث الجيش.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان قال للصحفيين الاثنين إنه لا يستطيع الرد عن سؤال “افتراضي” عن ما الذي سيفعله الجيش الصيني في حالة حدوث اشتباك على شبه الجزيرة الكورية.