جيش الاحتلال يعتقل والدة منفذ عملية “حلميش”

(الأناضول): اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، ابتسام العبد، والدة منفذ عملية “حلميش”، التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين يوم الجمعة الماضي.

وقال شهود عيان، في اتصال هاتفي مع وكالة “الأناضول”، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، بالضفة الغربية، وفتشت عددا من المنازل.

وأضاف الشهود، إن القوة اعتقلت “ابتسام العبد” قبل انسحابها.

وأشارت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق مداخل البلدة بالسواتر الترابية لعدة ساعات.

ومنذ يوم السبت، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار البلدة وغلق مداخلها، حيث تدور مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

والجمعة الماضية، نفذ الشاب عمر العبد عملية طعن داخل مستوطنة “حلميش” القريبة من رام الله أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.