علماء الأقصى يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن دخول المسجد

(الأناضول): يعقد علماء الأقصى اجتماعاً صباح الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن دخول المصلين للمسجد الأقصى من عدمه بعد بدء السلطات الإسرائيلية فجر اليوم إزالة البوابات الإلكترونية، من أمام بوابات المسجد الأقصى.

وقال الشيخ رائد دعنا أحد أئمة الأقصى، في تصريحات للصحافيين من أمام باب الأسباط فجر اليوم، إن مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، سيعقدون اجتماعاً صباح اليوم مع المسؤولين السياسيين، لتقييم الوضع، واتخاذ قرار حول الخطوات الواجب اتباعها.

وأضاف دعنا أن القرار الذي سيتخده الاجتماع سيكون قرار الناس في الشوارع، حيث سيستمع الوقف إلى ما يريده الناس ويتخذ قراره بناء على ذلك.

وأقام المصلون صلاة فجر اليوم خارج أبواب المسجد الأقصى أيضاً، وبعد الصلاة قال مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، إن مفتي القدس الشيخ محمد حسين، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ومسؤولي الوقف الآخرين سيعقدون اجتماعاً صباح اليوم.

وأعرب الدبس عن اعتقاده أن الاجتماع سيقرر العودة إلى دخول المسجد الأقصى وأداء الصلوات به.

وجاءت إزالة البوابات الإلكترونية، من أمام بوابات المسجد الأقصى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم بإزالتها، واستبدالها بكاميرات ذكية.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من مساء الاثنين، أن قرار إزالة البوابات جاء ضمن صفقة مع الأردن، مقابل إفراجها عن حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأحد مواطنين أردنييْن في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.