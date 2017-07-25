فيلم جيمس بوند الجديد يطرح في دور العرض الأمريكية أواخر 2019

لندن- (د ب أ): تعود شخصية الجاسوس جيمس بوند الخيالية إلى دور العرض الأمريكية من جديد أواخر عام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لشخصية جيمس بوند “007″ في بيان مقتضب أن فيلم جيمس بوند القادم سيعرض في الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر 2019 في الولايات المتحدة، بعد “عرض تقليدي مبكر في المملكة المتحدة وبقية العالم”.

وسيكون ذلك الفيلم هو الجزء الخامس والعشرين ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

وأعلن الموقع عن اسم كاتبي الفيلم وهما نيل بورفيس وروبرت ويد، ومنتجيه مايكل جي ويلسون وباربارا بروكلي، إلا أنه لم يكشف عن اسم بطل الفيلم.

وأضاف البيان: “سيتم الاعلان عن تفاصيل اضافية تتعلق بالتوزيع، بما في ذلك تواريخ إصدار في العالم، وفريق عمل الفيلم ومخرجه في وقت لاحق”.