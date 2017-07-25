فينجر: جيرو مستعد للقتال من أجل مكانه في تشكيلة أرسنال

(رويترز): يقول أرسين فنيجر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو يرغب في البقاء في صفوف النادي اللندني وإنه مستعد للقتال من أجل مكانه في تشكيلة الفريق رغم انضمام المهاجم الكسندر لاكازيت للنادي.

وسعى جيرو جاهدا للحصول على مكان في تشكيلة أرسنال في الموسم الماضي وشارك أساسيا 11 مرة في الدوري بعد أن فقد مكانه في القائمة الأساسية لصالح الكيسيس سانشيز.

وبعد انضمام الفرنسي لاكازيت قادما من ليون مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 46.5 مليون جنيه إسترليني (60.57 مليون دولار) فربما يزداد وضع جيرو صعوبة في الفريق.

وعن ذلك قال فينجر للصحفيين “جيرو يترقب هذه المنافسة.. وكمدرب فإنك تجده دوما حاضرا وراغبا في اللعب.”

وأضاف فينجر “هو يقاتل بكل قوة. أنتم تعرفون. وأنا سعيد بالطريقة التي يتفاعل بها مع ما يحدث. هو في كامل التركيز ولديه إرادة صلبة وكل هذا ظهر خلال فترة الإعداد للموسم”.