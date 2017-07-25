رجل يجرح شرطيا بسكين هاتفا “الله أكبر” على الحدود المغربية الاسبانية

مدريد- (أ ف ب): اجتاز رجل صباح الثلاثاء حدود جيب مليلية الاسباني في المغرب راكضا وهو يهتف “الله اكبر” وهجم على شرطيين بسكين فأصاب أحدهم بجرح طفيف، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وصرح وزير الداخلية خوان ايغناسيو زويدو أن “الشرطة أوقفت رجلا هاجم شرطيين بسكين عند معبر بني انصار”.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن “الرجل دخل راكضا وهو يهتف الله أكبر”، موضحا أن الهجوم وقع قرابة الساعة 07,35 بالتوقيت المحلي.

وتابع المتحدث “لقد أصاب شرطيا بجرح طفيف بسكين” في اصبعه.

وقالت متحدثة باسم مديرية مليلية إن المهاجم كان يحمل “سكينا كبيرا” وانه مغربي على ما يبدو.

وتشكل مدينتا سبتة ومليلية اللتان تتولى اسبانيا ادارتهما في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة بين افريقيا والاتحاد الأوروبي.

ودائما ما يحاول مهاجرون دخولهما بطريقة غير شرعية، ويتسلقون بالمئات الأسيجة العالية المحيط بالمدينتين، أو يختبئون في قاع السيارات.