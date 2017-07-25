الصحة العالمية: اليمن يشهد حاليا أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم

(الأناضول): قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم، الثلاثاء، إن اليمن يشهد حاليًا “أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم”.

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة نشرها أدهانوم في “تويتر” و”فيسبوك” تزامنًا مع زيارته لليمن.

وأوضح المسؤول الأممي “وصلنا أمس (الإثنين) إلى اليمن الذي يواجه أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم (..) ونحن سنقوم بكل ما بوسعنا لتعزيز الاستجابة المشتركة لهذا الوباء”.

وشكر أدهانوم “تفاني موظفي وفريق المنظمة بعملهم في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها اليمن”.

والاثنين، وصل أدهانوم والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى اليمن للاطلاع على الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد.

وحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، صدرت الاثنين، توفي 1864 شخصًا في اليمن جراء وباء الكوليرا، فيما اقترب عدد الحالات المصابة به من 400 ألف، منذ الانتشار الكبير للمرض في 27 أبريل/ نيسان الماضي.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.