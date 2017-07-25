رونالدو يكشف عن قراره الأخير حيال البقاء أو الرحيل عن ريال مدريد

(د ب أ): أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحات نشرتها الثلاثاء صحيفة “ماركا” الأسبانية أنه سيبقى مع نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم لحصد المزيد من الألقاب.

وقال رونالدو في حواره مع الصحيفة الأسبانية: “الفوز بالألقاب المهمة مع النادي في الموسم الماضي كان أمرا رائعا، مثله مثل الألقاب الشخصية، القيام بذلك مرة أخرى سيكون شيئا جيدا”.

وكانت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية قبل شهر تقريبا قد أعلنت أن كريستيانو رونالدو (32 عاما) يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب من تسديد 14 مليون و700 ألف يورو (17 مليون و100 ألف دولار) للضرائب الأسبانية.

ولم يكشف رونالدو عن قراره النهائي حتى وقت قريب وقرر الذهاب في عطلة بدون الاجتماع بمجلس إدارة ريال مدريد للتفاوض حول مستقبله، بيد أنه مع مرور الوقت أعرب النادي الأسباني عن شعوره بالهدوء حيال هذا الأمر، كما أكدت الصحافة الأسبانية أنه سيبقى بين صفوف النادي المدريدي.

واختتم رونالدو حديثه قائلا: “عليك أن تعمل بجد عاما تلو أخر، سأستمر في القيام بهذا، كرة القدم هي حياتي وشغفي الأول”.