الجيش المصري: قتل 40 مسلحاً في سيناء خلال أسبوع

الأناضول: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، قتل 40 مسلحاً خلال عمليات مداهمة على مدى أسبوع في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش، إن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت على مدى أسبوع من القضاء على 40 تكفيريا والقبض على 5 آخرين”.

ووفق البيان ذاته، تم تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة، و52 وكرا تستخدمها العناصر المسلحة في الإختباء، و4 سيارات مفخخة قبل استهدافها تمركزات أمنية، خلال أسبوع.

ويطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في محافظة شمال سيناء، وأبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

وتتشهد شمال سيناء منذ عدة سنوات مضت، تزايداً في استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من أفراد الجيش والشرطة.

وتعلن جماعات مسلحة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.