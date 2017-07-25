نتنياهو يلتقي ضابط أمن قتل أردنييْن بالسفارة الإسرائيلية في عمّان

(الأناضول): استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه في مدينة القدس الغربية، الثلاثاء، ضابط الأمن، الذي قتل مواطنيْن أردنييْن في السفارة الإسرائيلية في عمّان، بعد وصوله إلى إسرائيل مساء الاثنين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن نتنياهو استقبل ضباط الأمن الإسرائيلي “زيف”، برفقة السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين.

ونقل عن نتنياهو قوله: “يسرني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة”.

كما نقل البيان عن ضابط الأمن الإسرائيلي قوله، إنه “يشكر رئيس الوزراء من صميم قلبه، وإنه والسفيرة شعرا بأنه يتم بذل قصارى الجهود من أجلهما”.

وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا مساء الاثنين عن وصول ضابط الأمن، إلى إسرائيل قبل ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية إزالة البوابات الإسرائيلية من مداخل المسجد الأقصى.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، الربط بين عودة ضابط الأمن وإزالة البوابات.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “أشكر الرئيس ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل مساعدة جهودنا التي سعت لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “كما أشكر الملك عبد الله على التعاون الوطيد بيننا”.

وكان ضابط الأمن الإسرائيلي قد قتل بالرصاص مواطنيْن أردنييْن الأحد الماضي.