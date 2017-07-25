الرئاسة الفرنسية: حفتر والسراج يلتزمان وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في أقرب وقت

(أ ف ب): التزم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر قائد “الجيش الوطني الليبي”، وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها الثلاثاء الرئاسة الفرنسية.

واتفق حفتر والسراج وفق مسودة البيان، على أن “نعلن التزامنا بوقف إطلاق النار (…) ونتعهد العمل على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن”، قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس ايمانويل ماكرون.