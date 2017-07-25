فنانون بغزة يرسمون “جدارية” دعما للمسجد الأقصى

غزة – الأناضول : رسم عدد من الفنانين التشكيليين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، لوحة جدارية دعمًا لمدينة القدس، التي تشهد احتجاجات ومواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي.

وافتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة “تديرها حركة حماس″، الجدارية التي تحمل اسم “تحية للقدس″، ظهر اليوم، ضمن مشروع تنفذه الوزارة، يتضمن رسم جداريات على مساحة ألف متر مربع، موزعة على محافظات القطاع.

وتحتوي الجدارية التي يبلغ طولها حوالي 100 متر مربع، رسومات لمدينة القدس.

وقال عارف بكر، مدير “العلاقات العامة والمشاريع″، في الوزارة، إن رسم الجدارية يهدف إلى “استثمار طاقات الشباب في إبراز قضاياهم الوطنية عن طريق الفن”.

وأشار إلى أن الجدارية “تأتي ضمن مشروع تنفذه الوزارة لرسم جداريات متنوعة في محافظات قطاع غزة، لإحياء وتنمية قدرات وطاقات الفنانين الفلسطينيين”.

من جانبه قال الفنان، محمد شعبان، المشارك في رسم الجدارية، إنه يهدف إلى تقديم الدعم للمسجد الأقصى والقدس، في مواجهة “ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية”.

وأضاف” تبلغ طول الجدارية 100 متر مربع، وافتتحنا مشروعنا بها لإيصال رسائل ثقافية ووطنية للعالم بأن القدس قضية الفنان والمعلم وكافة شرائح المجتمع″.

وتشهد مدينة القدس منذ نحو 10 أيام، احتجاجات ومواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي، بعد وضع الأخيرة بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ بإزالتها فجر اليوم.