مفك الأثاث حجة الحكومة في تبرير مغادرة “القاتل الإسرائيلي” وشتائم وعراك واتهامات في جلسة صاخبة لبرلمان الأردن ـ فيديو

عمان ـ “القدس العربي” من بسام البدارين:عكست جلسة صباحية متوترة للبرلمان الاردني الثلاثاء مزاج الشارع الحاد ازاء خيبة الامل في موقف الحكومة من مسألة مغادرة الحارس الاسرائيلي القاتل على نحو مباغت ومفاجئ، وبصورة صدمت الرأي العام خصوصا وان الحكومة لم تعلن التفاصيل .

وأظهر بيان لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان سلطة التشريع وهي الاولى في الدستور غائبة تماما عن كل تفاصيل حادثة جريمة الرابية، حيث مقر السفارة الاسرائيلية، الذي شهد إطلاق النار بدم بارد على شخصين اردنيين قتلا في ما لم يخضع قاتلهما وهو موظف أمن اسرائيلي إلى التحقيق.

الطراونة في بيانه عبر عن خيبة الامل الشديدة لان حكومة الرئيس هاني الملقي تركت الرأي العام للشائعات في الوقت الذي بدأت فيه نخبة من السياسيين على رأسهم وزير الخارجية باستعراض اتصالات، تهدف إلى التغطية على خبر مغادرة القاتل الاسرائيلي بدون إخضاعه للقانون الأردني وبصورة أظهرت وفاء رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعهده للحارس القاتل.

نهاية مأساوية على صعيد الرأي العام وصلت لها قضية جريمة الرابية حيث شعر الرأي العام بالصدمة، وانعكس ذلك بوضوح على مشاجرات وملاسنات وحتى عراكات حصلت بين أعضاء مجلس النواب في جلسة صباحية انفعالية وغير منضبطة، اضطر الطراونة لرفعها على ان تعقد بعد الظهر رغم انها تناقش تعديلا على قانون العقوبات، وهو نفسه القانون الذي تنص بنوده على ضرورة خضوع أي متهم بجريمة قتل للتحقيق مع ضبط السلاح والتمثيل بمسرح الجريمة، الأمر الذي لم يحصل بخصوص الحارس الاسرائيلي.

في جلسة البرلمان المنفلتة، شوهد النائب المعارض صداح الحباشنة يطالب زملاءه بالانسحاب “لإظهار قدر من الحياء” في الوقت الذي صرح فيه بالانفعال ممثل مدينة معان خالد الفناطسة قائلا بان دم الاردنيين ليس رخيصا قبل ان يتجه لضرب زميله ممثل الدروز على رأسه بسبب اعتراضه على عبارة الاول. وفي الكواليس علمت “القدس العربي” ثمة شتائم واتهامات بين أعضاء البرلمان.

حجم الانفلات دفع الطراونة لوقف الجلسة لكن التوتر يفترض ان يفرض نفسه مجددا في الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء خصوصا وأن حجم خيبة الأمل كبير، فيما الحكومة لم تعلن اصلا عن مغادرة القاتل الاسرائيلي، وهو أمر أعلنه مكتب نتنياهو فقط.

في الاثناء حاول وزير الداخلية غالب الزعبي احتواء غضبة النواب بوعد المجلس بوضعه بصورة كل التفاصيل، قبل ان يدعو الطراونة النواب لجلسة مغلقة بعيدا عن الإعلام.

الزعبي صرح بان القاتل الاسرائيلي اطلق النار بعدما هاجمه الشاب النجار محمد الجواودة بالمفك الذي يستخدم في تركيب الاثاث.

مثل هذه الرواية على ضعفها قد تفسر اطلاق النار على الشاب الجواودة لكنها لا تفعل في تفسير سبب إطلاق الرصاص على الدكتور بشار الحمارنة طبيب العظام الشهير الذي تواجد في مسرح الجريمة بحكم انه من يملك عمارة السفارة الاسرائيلية.

الجدل سيتواصل في هذه القضية الشائكة داخل البرلمان وخارجه والرأي العام لا يظهر اي مرونة في تقبل مسار الامور ونهاياتها والاخفاق واضح في اقناعهم بمقايضة دم الاردنيين الذين قتلوا في عمان برفع البوابات الالكترونية التي زرعها نتنياهو ام بوابات المسجد الاقصى.