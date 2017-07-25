 كيف يجد حديثو الولادة طريقهم لحلمة الثدي؟

روما – د ب أ : عندما يوضع الأطفال حديثو الولادة على بطن أمهاتهم يصلون وحدهم لأثدائهن.

السؤال: ما هي الغريزة التي تقودهم للمكان الصحيح؟

قال باحثون من إيطاليا في دراستهم التي نشرت مؤخرا في مجلة “أكتا بيدياريكا” لأبحاث الأطفال إن درجة حرارة حلمة الثدي تلعب دورا مهما في تمكن الرضع من الوصول للحلمة.

قيم فريق الباحثين تحت إشراف فينتشنزو زاناردو من المستشفى العام بمدينة أبانو تيرمي شمال إيطاليا باستقصاء حالة 41 طفلا حديث الولادة ولدوا بشكل طبيعي وكذلك أمهاتهم. قاس الباحثون خلال الدراسة درجة حرارة حلمة الثدي وتجويف الحلمة قبل الولادة وبعدها وكذلك درجة حرارة شفتي الرضع وجبهتهم.

تبين للباحثين أن درجة حرارة منطقة حلمة الثدي تبلغ 22ر35 درجة مئوية وأنها تكون بذلك أدفأ من بقية الثدي.

كما ارتفعت درجة الحرارة في حلمة الثدي حتى اليوم الثاني عقب الولادة بما يصل إلى 4ر0 درجة مئوية وذلك مقارنة بما قبل الولادة.

وفي الوقت ذاته بلغت درجة حرارة الأطفال الرضع عند الشفتين 3ر33 درجة مئوية أي أقل منها عند الجبهة.

ورجح الباحثون أن الفارق بين درجتي الحرارة يمكن أن يقود شفتي الطفل عقب الولادة إلى ثدي أمه.

كان من المعروف للعلماء بالفعل أن الأطفال الرضع ينجذبون إلى ثدي الأم المرضعة من خلال رائحة حلمة الثدي.

غير أن أصحاب هذه الدراسة أكدوا أن درجة الحرارة الأعلى لحلمة الثدي يمكن أن يساهم بشكل أفضل في التعرف على رائحة الثدي.

غير أن الباحثين أقروا في الوقت ذاته بأن نتيجة الدراسة غير مطلقة وشددوا في هذا السياق على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة الدول الذي تلعبه عوامل أخرى مؤثرة مثل سن الأم طريقة الولادة.