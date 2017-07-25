المدافع سميث يمدد تعاقده مع بورنموث الانجليزي

“رويترز″ : قال نادي بورنموث المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه مدد تعاقده مع مدافعه آدم سميث لمدة أربعة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.

وشارك سميث (26 عاما) في 113 مباراة مع بورنموث الذي يقوده المدرب إيدي هاو منذ انضمامه إليه قادما من توتنهام هوتسبير اللندني في 2014.

وقال المدرب هاو في بيان “عندما تعاقدنا في البداية مع آدم وانضم للنادي كنا نعرف أن لديه قدرات هائلة.. استغل آدم فرصته وتطور أداؤه كلاعب وأصبح عضوا مهما في فريقنا.”

وأضاف المدرب “نحن سعداء جدا باستمراره معنا ونأمل أن يستمر مستواه في التحسن”.