هاني رمزي يتولى تدريب الاتحاد السكندري خلفا لماكيدا

القاهرة – رويترز : أعلن نادي الاتحاد السكندري المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقده مع هاني رمزي مدرب منتخب مصر للمحليين ليتولى تدريبه خلفا للاسباني خوان ماكيدا الذي انتهى عقده.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد السكندري على الانترنت اليوم الثلاثاء “أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى الاتفاق مع رمزى ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول”.

وأضاف “حرص مجلس الإدارة على استعراض كافة احتياجات الفريق وتوفيرها للمدرب كى يحقق الفريق النتائج التي تأملها جماهير زعيم الثغر ومجلس الإدارة خلال الموسم الجديد”.

وأشار الاتحاد إلى أن مجلس إدارة النادى وافق على طلب رمزى باستكمال مهمته الوطنية مع منتخب المحليين حتى انتهاء مواجهة منتخب المغرب على أن يقوم رمزي بالتنسيق مع مخطط الأحمال خلال الأيام الأولى لفترة إعداد الفريق وحتى أنتهاء المواجهة بين منتخبي مصر والمغرب للمحليين في تصفيات أمم افريقيا للمحليين بكينيا 2018.

وتلتقي مصر والمغرب في التصفيات ذهابا وإيابا خلال أغسطس آب المقبل بينما ينطلق الدوري المحلي مطلع سبتمبر/ أيلول التالي.

واحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بين فرق الدوري المصري في نهاية الموسم الماضي برصيد 44 نقطة متخلفا بفارق 40 نقطة عن الأهلي الذي توج باللقب.