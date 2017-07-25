رئيس الحكومة المغربية السابق بن كيران في آخر “إبداعاته الغنائية” ـ (شاهد)

رئيس الحكومة المغربية السابق في آخر “ابداعاته” الغنائية يؤدي قطعة من الطرب الشرقي في حفلة عائلية

وهذه ليست المرة الأولى التي يُبث تسجبل لبن كيران و هو يغني فقد في بُث العام الماضي تسجيل له وهو يغني أم كثلوم.

كما بث له في 2014 تسجيل وهو يغني “منتصب القامة أمشي” ( كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش) للمطرب اللبناني مارسيل خليفة مرفوقا بقياديين في حزب “العدالة و التنمية” من بينهم رئيس الحومة المغربية الحالي سعد الدين العثماني ، ورئيس المكتب السياسي السابق لـ”حماس″ خالد مشعل.