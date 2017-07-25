أردوغان يحث كل المسلمين على زيارة القدس وحمايتها

(أ ف ب): حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسلمي العالم أجمع الثلاثاء، على “زيارة” القدس و”حمايتها” بعد أعمال العنف التي تلت التدابير الأمنية التي فرضتها اسرائيل للدخول الى الحرم المقدسي.

وتابع أردوغان، “من هنا أريد ان أوجه نداء الى كل مواطنيّ وإلى مسلمي العالم أجمع: فليقم كل من يستطيع بزيارة القدس والمسجد الاقصى في أي فرصة متاحة (…) تعالوا لنحمي القدس معاً”.

نصبت السلطات الاسرائيلية بوابات للكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم نفذه ثلاثة شبان من عرب اسرائيل في 14 يوليو/تموز أسفر عن مقتل عنصري شرطة اسرائيليين.

واعتبر الفلسطينيون في الاجراءات الأمنية الأخيرة محاولة اسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع، ورفضوا دخول الحرم القدسي وأدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.

واندلعت احتجاجات فلسطينية عارمة تخللتها صدامات أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني عائلة مستوطنين اسرائيليين في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة فقتل ثلاثة منهم.

أمام اشتعال العنف وبعد مطالبات الاردن، الوصي على المواقع الاسلامية المقدسة في القدس، قررت السلطات الاسرائيلية إزالة البوابات من محيط الحرم القدسي فجر الثلاثاء واستبدالها بإجراءات تدقيق أمني أخرى.

أضاف الرئيس التركي في كلمته أمام نواب حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” الاسلامي المحافظ في جلسته الاسبوعية في البرلمان، “تحت ذريعة مكافحة الارهاب، هذه محاولة لأخذ مسجد الأقصى من أيدي المسلمين”.

وتابع ان “شرعية” دولة اسرائيل “لا معنى لها إلا بقدر احترامها، لا لحقوقها الخاصة فحسب، بل حقوق فلسطين والفلسطينيين”.

يقع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.