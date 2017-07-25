احتساء المشروبات المحلاة مع الوجبات الغنية بالبروتين تزيد الشعور بالتعب

لندن – د ب أ : احتساء عصير البرتقال مع سلطة الفراخ قد يشعرك بمزيد من التعب ومن المرجح أن تكسبك وزنا، حسبما تزعم دراسة جديدة. ووجد الباحثون أن تناول وجبة مليئة بالبروتين مع مشروب محلى تسبب في تراجع تأكسد الدهون بواقع ثمانية بالمئة. يبدأ تأكسد الدهون عملية تفتيت جزيئات الدهون ويمد الأشخاص بالطاقة طويلة المدى.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن الباحثين اختاروا دراسة هذا حتى يمكنهم تحليل مدى تأثير المشروبات المليئة بالسكريات على طريقة حرق الجسم للدهون بعد وجبة ما. وحاليا تعد المشروبات المحلاة أكبر مصدر للسكر في النظام الغذائي الأمريكي.

وقال الطبيب شانون كاسبرسون، المؤلف الرئيسي للدراسة، ” لقد وجدنا أن نحو ثلث السعرات الحرارية الإضافية الناتجة من المشروبات المحلاة لم تحرق وانخفض التمثيل الغذائي للدهون وأخذت طاقة أقل لاستقلاب الوجبات. وتراجع كفاءة الأيض هذه قد ” تدفع ” الجسم لتخزين المزيد من الدهون.

واستعان فريق الباحثين بـ27 بالغا – 13 ذكرا و14 أنثى – ويعتقد أن جميعهم من أصحاب الوزن الصحي ويبلغون في المتوسط 23 عاما.

واتضح لفريق الباحثين أنه إذا جرى احتساء المشروب المحلى خلال تناول وجبة نسبة البروتين فيها 15 في المئة، تراجع تأكسد الدهون، في المتوسط، بواقع 2ر7 جرامات . وإذا جرى استهلاك مشروب مع وجبة نسبة البروتين فيها 30 في المئة، تراجع التأكسد بنسبة 6ر12 جرام في المتوسط.

وتسبب المشروب المحلى بالفعل في زيادة كمية الطاقة المستخدمة لاستقلاب الوجبة، وهذا الاستخدام الزائد لم يتجاوز حتى استهلاك السعرات الحرارية الإضافية من المشروب.

ووجدت الدراسة أيضا أن المشاركين اشتاقوا لأطعمة طيبة النكهة ومالحة بعد أربع ساعات تقريبا من تناول الوجبات الممتزجة بمشروبات محلاة.

وأوضح الطبيب كاسبرسون: ” تشير نتائجنا إلى أن احتساء مشروب محلى مع الوجبة يؤثر على جانبي معادلة توازن الطاقة، وعلى جانب المدخولات، لم تجعل الطاقة الإضافية المستمدة من المشروب الأشخاص يشعرون أنهم متخمون “.