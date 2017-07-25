أسبوع للفن والموضة العربية في لندن بمشاركة أحلام مستغانمي
لندن ـ “القدس العربي”:
ينطلق في العاصمة البريطانية لندن مطلع أغسطس/ آب المقبل ولأربعة أيام ”أسبوع الفن والموضة العرب” بمشاركة نخبة كتاب وفنانين ومصممين عرب ، وتتضمن الفعاليات عروض أزياء ولقاءات ثقافية، تشمل معرضا فنيا لأكثر من عشر فنانين من دول عربية مختلفة، ومعرضا للكتاب لخمس كاتبات عربيات من ضمنهم الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي، وعروض أزياء لمصممين عرب ومعرضا لنمط الحياة العربية البريطانية، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية وملتقيات تعارف وتعاون بين المشاركين العرب والبريطانيين.
ويأتي تنظيم هذا العام من أسبوع الفن والموضة العرب” على خلفية النجاح الذي حققته نسخته للعام الماضي 2016، والذي ضم فنانين ومصممين من تسع دول عربية مختلفة. و أكد عمر بدور ، رئيس الجهة المنظمة: “ قمنا بإطلاق أسبوع الفن والموضة العربي في لندن ليتمكن المبدعون العرب من التواصل مع نظرائهم البريطانيين و مخاطبة الجمهور البريطاني بهدف إبراز المشهد الفني العربي ودعم روابط الثقافة العربية البريطانية” . وأضاف ” الدورة الثانية لعام 2017 تجمع مرة أخري مؤسسات لندن الثقافية مع المؤسسات العربية، بهدف إبراز ثراء الثقافة العربية المعاصرة ، وتسليط الضوء على الجانب الإبداعي العرب. من جانبها قالت سوماثي راماناثان، مديرة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة” زر بريطانيا ” وهي المؤسسة الرسمية للترويج لبريطانيا، ”إن الزوار العرب يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المملكة المتحدة، وفي عام 2016، رحبت بريطانيا بأكثر من 600ألف زائر خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي”، وأضافت ” تبين أبحاثنا أن الفن والموضة من بين الدوافع الرئيسية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للسفر إلى لندن، وبالتالي فإن أسبوع الموضة والفن العربي في لندن يمثل فرصة مثالية للزوار العرب لإعادة اكتشاف ثقافتهم في مدينة لندن ”.
يشار إلى أن المهرجان يتم برعاية مؤسسة” زر بريطانيا ”المؤسسة الرسمية للترويج للسياحة البريطانية، مؤسسة لندن والشركاء، المؤسسة الرسمية لعمدة لندن، وجهات أخرى من بينها “مؤسسة الأعمال العربية البريطانية”، جامعة “ريجنتس″ لندن، قرية بستر، شارع سلوان ستريت، ومجموعة فنادق الجميرة في لندن.