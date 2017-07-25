أسبوع للفن والموضة العربية في لندن بمشاركة أحلام مستغانمي

لندن ـ “القدس العربي”:

ينطلق ‬ في العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن مطلع أغسطس/ آب المقبل ولأربعة أيام ‭ ‬”أسبوع‭ ‬الفن‭ ‬والموضة‭‬‮ ‬العرب” ‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬كتاب‭ ‬وفنانين‭ ‬‮ ‬ومصممين‭ ‬عرب‭ ‬، وتتضمن الفعاليات عروض‭ ‬أزياء‭ ‬ولقاءات‭ ‬ثقافية، تشمل معرضا‭ ‬فنيا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومعرضا‭ ‬للكتاب‭ ‬لخمس‭ ‬كاتبات‭ ‬عربيات‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الأديبة الجزائرية أحلام‭ ‬مستغانمي،‭ ‬وعروض‭ ‬أزياء‭ ‬لمصممين‭ ‬عرب‭ ‬ومعرضا‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬العربية‭ ‬البريطانية، كما يتضمن البرنامج ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬وملتقيات‭ ‬تعارف‭ ‬وتعاون‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬العرب‭ ‬والبريطانيين.

‬ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ من أسبوع‭ ‬الفن‭ ‬والموضة‭‬‮ ‬العرب” على خلفية ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته نسخته للعام الماضي ‬2016،‭ ‬والذي‭ ‬ضم‭ ‬فنانين‭ ‬ومصممين‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مختلفة. و أكد ‬عمر‭ ‬بدور‭ ‬،‭ ‬رئيس‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة: “‭ ‬قمنا‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الفن‭ ‬والموضة‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ليتمكن ‬المبدعون‭ ‬العرب‭ ‬من التواصل ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬البريطانيين‭ ‬و ‬مخاطبة‭ ‬الجمهور‭ ‬البريطاني‭ ‬بهدف ‭ ‬إبراز‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬العربي‭ ‬ ودعم‭ ‬روابط‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬البريطانية” . وأضاف‭ ‬” ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لعام‭ ‬2017‭ ‬تجمع‭ ‬مرة‭ ‬أخري‭ ‬مؤسسات‭ ‬لندن‭ ‬الثقافية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬بهدف‭ ‬إبراز‭ ‬ثراء‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬المعاصرة‭ ، ‬وتسليط ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإبداعي‭ ‬ ‬العرب.‬ من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬سوماثي‭ ‬راماناثان،‭ ‬مديرة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭” ‬زر‭ ‬بريطانيا‭ ‬” وهي المؤسسة‭ ‬الرسمية‭ ‬للترويج‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬”إن‭ ‬الزوار‭ ‬العرب‭ ‬يساهمون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬رحبت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬600ألف‭ ‬زائر‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي”، وأضافت ” تبين‭ ‬أبحاثنا‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬والموضة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدوافع‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬لندن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬والفن‭ ‬العربي‭ ‬‮ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للزوار‭ ‬العرب‭ ‬لإعادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬ثقافتهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬”.

يشار إلى أن المهرجان يتم برعاية ‬مؤسسة”‭ ‬زر‭ ‬بريطانيا‭ ‬”المؤسسة‭ ‬الرسمية‭ ‬للترويج‭ ‬للسياحة‭ ‬البريطانية، ‭ ‬مؤسسة‭ ‬لندن‭ ‬والشركاء، ‬المؤسسة‭ ‬الرسمية‭ ‬لعمدة‭ ‬لندن، وجهات أخرى من بينها “مؤسسة الأعمال العربية البريطانية”، جامعة “ريجنتس″ لندن، قرية بستر، شارع سلوان ستريت، ومجموعة فنادق الجميرة في لندن.

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