ريال مدريد يقترب من مبابي بـ 180 مليون يورو

(الأناضول) :

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التوقيع مع لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن يكون مبابي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعدما عرض مسؤولو الريال مبلغ 180 مليون يورو.ويريد موناكو الحصول على 160 مليون يورو بالإضافة إلى20 مليون يورو كإضافات. وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة ست سنوات مع ريال مدريد في الصفقة التي قد تحسم خلال الأيام المقبلة.

ونجح مبابي في جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة مع موناكو سواء في مسابقة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي بعد غياب 17 عامًا. وشارك اللاعب الشاب في 44 مباراة الموسم الماضي مع موناكو بكل البطولات، وسجل 26 هدفًا.