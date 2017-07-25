أحمد السقا غاضب من الشائعات حول ابنه

القاهرة – القدس العربي

أبدى الفنان المصري أحمد السقا غضبه واستيائه الشديد من الشائعات التي طالت نجله الأكبر ياسين خلال الفترة الماضية.

وحذر السقا من استخدام أبنائه لمهاجمته، حيث كتب، على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”:”الضنا غالى… اللى عايز يوجهلى كلام يواجهنى.. ميستخدمش. ولادى.. خط احمر”.

وأضاف: “بسم الله..،اذا جائكم فاسق بنبا فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهاله…صدق الله العظيم.. فوضت امري لله.. ملحوظة … انا اعملو فيه اللى انتو عايزنه.. انما أسرتى… noooooo. شكرا لسعة صدر من ادرك تهوره”.

وكانت شائعات قد ترددت مؤخرا عن قيام المخرج محمد ياسين بطرد ياسين نجل الفنان أحمد السقا من بروفات مسرحية الفنانة شيريهان، والتي كان يشارك في التمثيل بها.

ونفت شيريهان صحة هذه الأخبار، وأكدت أنها شائعات مغرضة وأنه لا حقيقة لطرد نجل السقا أو أي فرد آخر من البروفات لأن ذلك لا يليق بأي فنان، هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أن نجل السقا ليس مشارك في المسرحية من الأساس.