صور نادرة للفنان عمرو دياب (شاهد)

القاهرة – القدس العربي

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة للفنان المصري عمرو دياب بصحبة عدد من الفنانين ومن بينهم الفنان فريد شوقي والفنانة ليلى علوي.

وظهر دياب مع الفنانة ليلى علوي في الثمانينات في لقطة تداولها الجمهور أثناء تواجدهما في حفل زفاف، حيث نشرت الصورة في واحدة من المجلات، وكان عمرو وقتها يحتفل بنجاح ألبوم “ماتخافيش”.

كما نشر الجمهور صورة أخرى للفنان عمرو دياب مع الفنان الراحل فريد شوقي وزوجته في فترة التسعينات، وبدت السعادة على الهضبة لالتقاط صورة مع وحش الشاشة.