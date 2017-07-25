الأردن: حادثة السفارة الإسرائيلية جنائية واستجوبنا مطلق النار قبل مغادرته
عمان – الأناضول : قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن مطلق النار في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان “غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته”، مشيراً أن الحادثة جنائية وجاري التعامل معها وفق القوانين.
وأشار الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء، تعقيباً على حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص ضابط أمن إسرائيلي أن “الأردن أخذ إفادة الدبلوماسي الإسرائيلي بموافقة بلاده قبل أن يغادر (إلى إسرائيل)”.
وأكد أن “الأردن ملتزم بالوصول لحقيقة ما جرى في السفارة”، مبيناً أن “الملف (أصبح) بيد القضاء”.
ولفت الصفدي إلى أن “الحادثة جنائية يجري التعامل معها وفق القوانين”.
ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي سفارة الإحتلال الإسرائيلي في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أمس الإثنين، أن تحقياتها الأولية بيّنت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني (الجواودة) يعمل نجارًا، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.
واليوم، أعلن متحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى إسرائيل، وبينهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات الشارع وبرلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لأعضاء برلمان إسرائيليين في القدس اليوم الثلاثاء إن محادثات “سرية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر في وضع “كان من الممكن أن يسوء بشدة”.
وكان الأردن وإسرائيل أنهيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم “وادي عربة”، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع الإحتلال، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.
إذا تم أخذ أفاده المجرم قبل مغادرته فتلك إذا مصيبه أخرى،،شخص أجنبي يقتل مواطنين أردنيين ثم يترك ليغادر البلد صفعه على وجه ما يسمى السياده الاردنيه،،و وصمه عار جديده تضاف إلى سجل حافل بالمخازي ومجلل بالذل والعار والخنوع،
لماذا يهون الدم العربي والمسلم لهذا الحد؟ لماذا لا يمتلك الإنسان العربي والمسلم أي ذره كرامه عند زعامات هذه الدول وجمهوريات الموز هذه؟
إلى متى هذا الذل والتبعيه والهزيمه والانكسار؟
الحمدلله أننا على يقين بان هناك ملك عدل يحكم بالحق أن ليس في هذه الدنيا فهناك يوم أشد من يوم عاد وثمود ينتظر أولئك النفر الذليل المسمى زعامات.
لنا الله ومالنا غيرك يا الله..والله المستعان
ومن يصدقكم
الله محيي الملك..ولنا وللشعوب العربية أشد الأسف والحسرة
عز ما بعده عز
يقال أن البوابات نزعت من أمام المسجد الأقصى بنفس الصفقة..لكن ذلك لا يشفع للملوك ذلهم وهواننا عليهم.
لله الأمر من قبل ومن بعد
طيب أستجوبتوه وبعدين رح تحاكموه ولا شو؟ هذا إن كان فيكن تحاكموه. هزلت والله.