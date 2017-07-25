حارس المقبرة يتحدث عن دفن عمرو سمير.. ماذا قال؟ (فيديو)

القاهرة – القدس العربي

كشف حارس المقبرة التي ووري فيها جثمان الفنان والاعلامي عمرو سمير عن تفاصيل لأول مرة تتعلق بالمكان الذي تم دفنه فيه.

وقال حارس المقبرة إن عائلة عمرو سمير اشترت المقابر منذ حوالي 15 عاماً، وكانت يقدر الثمن 15 ألف جنيه تقريباً، بحسب تصريحه لموقع “فيتو” المصري.

وبحسب الحارس فان الأمر المؤسف والمحزن هو أن عمرو سمير هو أول من يدفن في مقابر عائلته، حيث إنها ظلت 15 عاماً خالية من أي جثامين لراحلين، مضيفاً أن والد الراحل هو من اتصل به منذ 10 أيام ليكي يجهز المقبرة، ولكنه من لم يكشف له عن المتوفى.



