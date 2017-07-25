منع أمريكية من السباحة بــ”البوركيني” في المغرب (فيديو)

أعربت سائحة أمريكية مسلمة، عن استيائها الشديد من منعها من السباحة بلباس “البوركيني”، في إحدى المسابح بمدينة الدار البيضاء.

وحسب فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد استغربت السائحة الأمريكية من هذا التصرف الصادر عن بلد مسلم، مشيرة إلى أنها “لم يسبق أن شهدت مثله في الولايات المتحدة”.

وقالت السائحة في الفيديو ذاته، إنها “لا تشعر بالراحة في بلد يعتبر الإسلام دينه الرسمي، على عكس أمريكا التي تحس فيها بالراحة، فهي أحسن من بلد مسلم” على حد تعبيرها.

وعبّر عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تضامنهم مع السائحة الأمريكية، وطالبوا إدارة المسبح بتقديم توضيحات والاعتذار لها.