الحوثيون في اليمن يعلنون اسقاط طائرة إستطلاع سعودية

صنعاء – د ب أ : أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الثلاثاء اسقاط طائرة استطلاع تابعة للقوات السعودية، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله، إن “الدفاعات الجوية اسقطت طائرة استطلاع تابعة للعدوان (قوات التحالف العربي) قبالة منفذ الخضراء بنجران”.

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف العربي عن النبأ.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن منذ أكثر من عامين، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية فى بلاده.