اعتقال روسي بسبب تحريك “درون” أعلى وزارة الدفاع في لاتفيا

أعلن الجيش في لاتفيا ،العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الثلاثاء أنه تم اعتقال مواطن روسي في ريجا بسبب تحريك طائرة بدون طيار بطريقة التحكم عن بعد أعلى مبنى وزارة الدفاع اللاتفية.

وأوضح الجيش في لاتفيا في بيان أنه تم القبض على المواطن الروسي في 19 تموز/يوليو الجاري بتهمة انتهاك قواعد دخلت حيز التنفيذ مؤخرا ، والتي تحظر تحريك أي طائرات بدون طيارين بالقرب من الوزارة بدون تصريح.

وتصاعدت التوترات بين روسيا ودول البلطيق السوفيتية سابقا ،لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في الأعوام الأخيرة بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بأوكرانيا الواقعة في البحر الأسود.