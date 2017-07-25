نصف أطفال العالم غير القادرين على الالتحاق بالمدارس نيجيريون

أعلنت وزارة التعليم النيجيرية، الثلاثاء، أن نصف الأطفال الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس في العالم هم في نيجيريا.

جاء ذلك على لسان السكرتير الدائم لوزارة التعليم النيجيرية أدامو حسيني، في كلمة له بافتتاح مجلس التعليم الوطني الـ 62 المنظم بولاية “كانو” شمالي البلاد.

وقال حسيني “هناك قرابة 20 مليون طفل لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس، و10.5 مليون منهم، ما يعني النصف موجودون في نيجيريا”.

وأشار إلى أن معظم الأطفال الذين لا يستطيعون التوجه إلى المدارس وتلقي تعليمهم هم من قبيلة “فولاني” الرحل، أو أطفال الأسر التي تعيش على رعي المواشي أو صيد السمك أو الزراعة.

ولفت المسؤول النيجيري إلى أن أهم عامل وراء عدم تمكن أولئك الأطفال من الالتحاق بالدراسة يتمثل في الفقر ونزوح الأسر من مناطق تقع فيها اشتباكات بسبب جماعة “بوكو حرام”.

وذكر أن الحكومة وبعض المؤسسات الخاصة، تبذل جهودًا حثيثة في السنوات الأخيرة من أجل تمكين الأطفال من الدراسة، واستدرك بالقول “إلا أن هذه الجهود غير كافية”.

وتقاتل نيجيريا منذ أكثر من 6 سنوات جماعة “بوكو حرام” المتمردة، التي حصدت عملياتها حياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 6 ملايين شخص على الأقل، ودمرت البنية التحتية في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتعتبر نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان البالغ نحو 182 مليون نسمة في العام 2015، ويقطنها قرابة 500 جماعة عرقية.