شركات الطيران ستحتاج الى 637 ألف طيار خلال 20 عاما

ستحتاج شركات الطيران إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي، حسب ما ذكرت شركة بوينغ الاميركية لصناعة الطيران في تقرير سنوي.

وارتفع تقدير الشركة الأخير عن الحاجة للطيارين بـ3,6 بالمئة من تقرير العام الفائت.

وستحتاج شركات الطيران في منطقة آسيا المحيط الهادئ وحدها 253 ألف طيار جديد، وهو ما يمثل ثلث العدد المطلوب، بحسب التقرير الذي اعده قسم الخدمات الدولية في الشركة.

وقدرت الشركة احتياج شمال اميركا إلى 117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 الاف طيار في الفترة من 2017 وحتى 2036.

وتوقع التقرير الحاجة إلى 648 ألف فني جديد في قطاع صيانة الطائرات، بتراجع قدره 4,6 بالمئة عن تقدير العام الماضي بسبب تخفيض ساعات الصيانة المطلوبة من “بيونغ 737 ماكس″.

وبالنسبة لأطقم الرحلات، ذكر التقرير الحاجة إلى توظيف 839 ألف مضيف جوي حتى العام 2036، منهم 173 ألف في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، 173 ألف في اوروبا، 154 ألف في شمال اميركا، و96 ألف في الشرق الأوسط.

والشهر الفائت، ذكرت دراسة من شركة “سي آيه إي”، المتخصصة في تدريبات الطيرات المدني، أن شركات الطيران ستحتاج 255 ألف طيار إضافي خلال السنوات العشرة المقبلة.

ويحذر عدة خبراء من ان شركات الطيران ستواجه قريبا نقصا في عدد الطيارين.