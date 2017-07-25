سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية صوب سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني

واشنطن – رويترز : قال مسؤول أمريكي إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية صوب سفينة إيرانية بالقرب من شمال الخليج اليوم الثلاثاء بعد أن اقتربت منها لمسافة 137 مترا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن السفينة الأمريكية ثاندربولت أطلقت الأعيرة التحذيرية بعد أن تجاهلت السفينة الإيرانية محاولات للاتصال اللاسلكي، وكانت عدة زوارق تابعة لخفر السواحل الأمريكي ترافق السفينة ثاندربولت.

وأضاف المسؤول أن السفينة الإيرانية تابعة فيما يبدو للحرس الثوري الإيراني.

وخفت حدة العداء المستمر منذ سنوات بين البلدين عندما رفعت واشنطن عقوبات تفرضها على إيران العام الماضي بموجب اتفاق للحد من طموحات طهران النووية، لكن خلافات جوهرية لا تزال باقية بين البلدين بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وصراعين دائرين في سوريا العراق.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الدولية لكنها حذرت من أنها لا تتبع روح الاتفاق وأن واشنطن ستبحث عن سبل لحملها على ذلك.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي توعد ترامب بأن أي سفينة إيرانية تتحرش بسفن الأسطول الأمريكي في الخليج ستتعرض لإطلاق النار.

وتقع أحداث مماثلة بين الحين والآخر. ففي يناير/ كانون الثاني الماضي أطلقت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية ثلاثة أعيرة تحذيرية صوب أربعة من الزوارق الهجومية السريعة التابعة لإيران قرب مضيق هرمز بعد اقترابها منها بسرعة عالية وتجاهلها لطلبات متكررة بإبطاء