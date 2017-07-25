ليفربول ينتظر “إنقلاب” ريال مدريد على مهاجمه

“القدس العربي” : أفادت تقارير إسبانية، أن إدارة ليفربول بدأت تُخطط للإنقضاض على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، وذلك في حال حصول الأخير على الضوء الأخضر لمغادرة قلعة “سانتياغو بيرنابيو” قبل انتهاء موعد غلق الميركاتو الصيفي.

ومنذ إنتهاء الموسم الماضي، تتحدث أغلب وسائل الإعلام في القارة العجوز عن إهتمام النادي الملكي بجوهرة موناكو الثمينة كيليان مبابي، وحتى هذه اللحظة تُطارده الشائعات، رغم تهديد بطل الليغا، برفع الأمر إلى الفيفا للتحقيق مع الأندية التي تتفاوض مع اللاعب، دون إذن من ناديه.

من جانبها، أشارت صحيفة “دون بالون” إلى أن نجاح الميرينغي في تأمين مستقبل تيري هنري الجديد، من شأنه أن يُعجل برحيل مهاجم ليون السابق، ليفسح المجال لمواطنه الشاب، الذي يبحث عن ضمان للعب بصفة مستمرة تحت قيادة زين الدين زيدان.نفس الصحيفة، أكدت أن المدرب الألماني يورغن كلوب، سيكون أول الطامعين في توقيع بنزيمة إذا أصبح متاحًا، ليُشكل قوة ضاربة لا يُستهان بها في الخط الأمامي رفقة الفرعون المصري محمد صلاح، والساحر البرازيلي كوتينيو.

ورغم محاولات آرسنال السابقة لضم صديق كريستيانو رونالدو، إلا أن كشاف النجوم آرسن فينغر سيكون خارج السباق هذه المرة، لتوقيعه مؤخرًا مع الفرنسي الآخر ألكسندر لاكازيت، في صفقة قياسية كلفت النادي حوالي 44 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن.

وكان مهاجم فرنسا الأول سابقًا، قد إرتدى قميص بطل أوروبا في صيف 2009، مقابل حصول ليون على 35 مليون يورو، وخلال هذه الفترة، سجل مع الفريق 180هدفًا من مشاركته في 365 مباراة، والأهم من ذلك أنه حقق مع الفريق كل الألقاب، أهمها دوري الأبطال ثلاث مرات، والليغا مرتين.