الجامعة العربية “تتذكر” زيارة مودي لإسرائيل وتدعو الهند إلى التصدي لقمع الفلسطينيين !

القاهرة – الأناضول : دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الهند إلى التصدي لسياسات الإحتلال الإسرائيلي “القمعية” تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إسرائيل، في الرابع من الشهر الجاري، ليصبح أول رئيس حكومة هندي يزور تل أبيب.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وزيرة شؤون الخارجية بالهند، سوشما سواراج، بشأن زيارة مودي، إلى إسرائيل، دون أن يزور فلسطين.

ودعت الجامعة العربية الهند إلى “مواصلة اتخاذ المواقف الداعمة للحقوق العربية، فيما يتعلق بالتصدي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم منح غطاء سياسي يُمكن إسرائيل من تحدي الإرادة الدولية، ومواصلة سياساتها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وعلى مدار تسعة أيام حتى أمس شهدت مدينة القدس المحتلة احتجاجات ومواجهات بين جيش الإحتلال وفلسطينين كانوا يحتجون على نصب الكيان العبري بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وأزالت شرطة الإحتلال، اليوم، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية.

وقررت “المرجعيات الإسلامية” في القدس، اليوم، استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حتى تلقي تقرير من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد.

والمرجعيات الدينية هي: رئيس المجلس الأعلى للأوقاف في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، والقائم بأعمال قاضي القضاة في القدس، واصف البكري.