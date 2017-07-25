البيت الأبيض : قرار “وشيك” في شأن مصير وزير العدل الأمريكي

واشنطن – وكالات : أعلن مدير الاعلام في البيت الابيض انطونيو سكاراموتشي الثلاثاء ان قرارا “وشيكا” سيصدر في شان مصير وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بعد هجوم جديد شنه عليه الرئيس دونالد ترامب.

وقال سكاراموتشي ردا على سؤال حول تصاعد التوتر بين الرئيس الجمهوري ووزيره، “سنصل قريبا الى حل، هناك مشكلة واضحة”.

من جهة أخرى، واصل الرئيس الامريكى دونالد ترامب انتقاده العلنى لوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، مما زاد من التكهنات بأنه يدرس إقالته.

وكتب ترامب على موقع تويتر “اتخذ وزير العدل جيف سيشنز موقفا ضعيفا للغاية مع جرائم هيلاري كلينتون أين رسائل البريد الإلكتروني وخادم اللجنة الوطنية الديمقراطية”، وذلك لليوم الثاني من التغريدات التي جاءت لإحياء موضوع متكرر في حملته ضد هيلاري كلينتون، مع انتقاد سيشنز لعدم فتح تحقيق ضد منافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب قد ابتعد سابقا عن خطاب الحملة ضد كلينتون حول استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، وكان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي قد أوصى العام الماضي بعدم مقاضاة كلينتون في القضية.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه لم يكن ليختار سيشنز لمنصب وزير العدل إذا كان يعلم ان السيناتور السابق سينأى بنفسه عن القرارات المتعلقة بالتحقيق في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا.

وقد أدى الانتقاد العلني النادر من جانب الرئيس لوزير العدل وهو في منصبه إلى تكهنات بأنه ستتم إقالة سيشنز أو أنه سيستقيل قريبا، وأن ترامب قد يبحث عن سبل لعرقلة عمل محامي خاص يقود التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

وقال سيشنز يوم الخميس إنه سيستمر فى منصبه رغم قول ترامب إنه إذا عاد الزمن إلى الوراء فإنه “كان سيختار شخصا آخر”.

دعوة ترامب للتحقيق مع كلينتون غير لائقة للغاية

في المقابل قال عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لوزير العدل جيف سيشنز ليحقق مع منافسته الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية “غير لائقة بشدة” وتهدد بتقويض الفصل بين القانون والسياسة.

وقال السناتور لينزي جراهام في تغريدات على موقع تويتر “يجب أن تستند القرارات الخاصة بالادعاء العام إلى تطبيق القانون على الحقائق دون تلميح لدوافع سياسية، مخالفة ذلك هروب من فصل القانون عن السياسة كما جرت العادة في أمريكا”.

وأضاف جراهام الذي دافع عن سيشنز في مواجهة انتقادات من الرئيس “تغريدة الرئيس ترامب اليوم التي تقترح أن يسعى وزير العدل سيشنز لمحاكمة منافسة سياسية سابقة غير لائقة للغاية”