الجيش المصري يعلن “مقتل أكثر من 40 مسلحاً في سيناء”

القاهرة – أ ف ب : أعلن الجيش المصري الثلاثاء انه “قتل اكثر من 40 مسلحا من الاسلاميين المتطرفين” في حملة واسعة بداها قبل اسبوع بشبه جزيرة سيناء حيث تتركز هجمات مسلحين متشددين.

ويأتي البيان غداة اعلان الجيش عن مقتل سبعة مدنيين في إحباط هجوم على أحد كمائنه باستخدام سيارة مفخخة، واعترضت إحدى دبابات الجيش المصري طريق السيارة المفخخة ودهستها قبل الانفجار، وفقا لمقطع فيديو نشره الجيش.

واكد البيان ان “40 تكفيريا” قتلوا في حملة الجيش على الجماعات الاسلامية المسلحة على مدار اسبوع.

وقال مصدر عسكري “العناصر الارهابية تلوذ بالفرار تاركة اسلحتها خلفها”.

وأضاف ان عناصر الجيش يتمركزون في “المواقع التي يتم تطهيرها من العناصر المسلحة”.

وشن مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” عدة هجمات على قوات الامن المصرية كان أخرها هجوم بسيارات مفخخة على إحدى نقاط تمركز الجيش في جنوب مدينة رفح بشمال سيناء في 7 يوليو/تموز الجاري ادى الى مقتل 21 جنديا.

بيد ان الجيش الذي أعلن مقتل زعيم الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية العام الماضي، يؤكد إنه يضيق الخناق على المسلحين المتطرفين.