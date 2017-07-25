تدريبات مشتركة بين الروس والصينيين لأول مرة في بحر البلطيق

بالتييسك – د ب أ : تجري سفن حربية صينية وروسية تدريبات مشتركة لأول مرة في بحر البلطيق.

يشارك في مناورة “التعاون البحري 2017″ ثلاث سفن حربية صينية وذلك حسبما أكد متحدث باسم الأسطول الروسي في البلطيق في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وحسب المتحدث فإن المرحلة الفعلية للتدريبات ستبدأ اليوم الثلاثاء بتوجيه قذائف مدفعية على أهداف في الجو والبحر.

وستتواصل المناورة غدا الأربعاء وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية.

وكانت السفن الحربية الصينية قد وصلت الجمعة الماضية إلى ميناء مدينة بالتييسك الروسية، مقر الأسطول الروسي في البلطيق.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو” أنهما سيراقبان التدريبات عن كثب.

وقال فيتوتاس أومبراساس، نائب وزير الدفاع الليتواني، وفقا لوكالة أنباء البلطيق (بي.إن.إس) إن حكومة فيلنيوس تأمل في أن تلتزم المناورة بالقواعد الدولية لقانون البحار وألا تؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية في بحر البلطيق.

وكان وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس قد عبر في يونيو / حزيران الماضي معلقا على هذه التدريبات عن مخاوفه من أن تتسبب الصين بمشاركتها في تدريبات عسكرية مع روسيا في توترات في منطقة بحر البلطيق.