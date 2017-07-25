الأمن التركي يكتشف نفقا ممتدا نحو الحدود السورية

(الأناضول): كشفت قوات الأمن التركية، اليوم الثلاثاء، عن نفق ممتد نحو الحدود السورية في قضاء نصيبين، بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن القوى الأمنية وصلت إلى نفق في مقبرة “كانيكا” بحي زين العابدين الذي شهد أعمال حفر وإقامة حواجز وشنّ هجمات من قبل منظمة “بي كا كا” الإرهابية العام الماضي.

وأضافت أنه “من خلال الكشف تبين أن النفق يمر من المقبرة، وموصول بخط صرف صحي، يؤدي إلى منطقة الألغام على الحدود”.

وأشارت المصادر، إلى أن الدلائل تؤكد أن “بي كا كا” الإرهابية كانت تستخدم النفق في نقل الأسلحة والذخائر والمخدرات وتنقل عناصرها من سوريا إلى تركيا وبالعكس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية، عثرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على نفق آخر بطول 400 مترًا يصل مدينة القامشلي السورية بقضاء “نصيبين”، حفره مسلحو “بي كا كا” الإرهابية، وذراعها السوري “ب ي د”، للتنقل بين تركيا وسوريا ونقل المعدات.